Giro di Catalogna, malore improvviso per Sonny Colbrelli: il massaggio cardiaco gli salva la vita

21 Marzo 2022 20:43

Sonny Colbrelli colto da malore al termine della prima tappa del Giro di Catalogna: i medici gli praticano un immediato massaggio cardiaco che gli salva la vita

Momenti di paura al termine della prima tappa del Giro della Catalogna. Sonny Colbrelli, secondo alle spalle del vincitore Michael Matthews, ha accusato un malore improvviso poco dopo aver tagliato il traguardo. È stato chiaro fin da subito che non fosse solo dovuto alla stanchezza per l’eccessivo sforzo della volata finale. Il ciclista 31enne della Bahrain Victorious è stato subito aiutato dallo staff medico presente che, prontamente, gli ha praticato un massaggio cardiaco. L’intervento è stato provvidenziale. Il ciclista è stato poi trasportato all’ospedale di Girona: adesso è cosciente e le sue condizioni sono in miglioramento.

Di seguito il comunicato del Team Bahrain Victorious: “dopo lo sprint della prima tappa della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli è caduto privo di sensi. Colbrelli ha subito ulteriore assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per indagare ulteriormente sulle sue condizioni. Il Team Bahrain Victorious desidera ringraziare gli organizzatori e le squadre mediche per il loro supporto e assistenza“.