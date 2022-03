Giornata dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare, illuminata di lilla la torre civica di Cinquefrondi

15 Marzo 2022 12:02

Cinquefrondi: verranno organizzati degli incontri e distribuite, agli alunni delle quarte elementari, delle mele come simbolo di una sana alimentazione

“Il 15 Marzo è la giornata del “Fiocchetto Lilla”, dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Si tratta di disfunzioni del comportamento alimentare e/o in comportamenti finalizzati al controllo del peso corporeo, che danneggiano in modo significativo la salute fisica o il funzionamento psicologico della persona, spesso delle fasce adolescenziali”. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e l’assessore alla solidarietà sociale, Roberta Manfrida. “L’obiettivo di questa giornata è quello di accrescere la consapevolezza a livello individuale, collettivo ed istituzionale dei DCA, diventa quindi un mezzo per creare una rete di solidarietà e combattere il disagio relazionale e il senso di abbandono che accompagna questi disturbi. L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi in collaborazione con i volontari e le volontarie del Servizio Civile Universale vuole abbattere l’indifferenza e supportare il coraggio di chi giornalmente lotta, a tal fine verrà illuminata di lilla la torre civica di Cinquefrondi. Inoltre verranno organizzati degli incontri e distribuite, agli alunni delle nostre quarte elementari, delle mele come simbolo di una sana alimentazione e di un rapporto positivo con il cibo”, conclude la nota.