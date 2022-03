Gioia Tauro: previsto l’arrivo della Eco Malta Grimaldi, tra le navi commerciali più innovative del mondo

31 Marzo 2022 15:45

Sesta di dodici unità altamente tecnologiche, è soprattutto tra le più ecofriendly presenti sul mercato mondiale

È previsto per domani l’arrivo al porto di Gioia Tauro della nave Eco Malta Grimaldi, definita tra le navi commerciali più innovative in servizio. Tra gli ultimi acquisti del gruppo Grimaldi, è catalogata nella classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). Sesta di dodici unità altamente tecnologiche, commissionate al cantiere cinese Jinling di Nanjing, tra le più grandi unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, è soprattutto tra le più ecofriendly presenti sul mercato mondiale.

La Eco Malta è lunga 238 metri e larga 34 metri, ha una stazza lorda di 67.311 tonnellate ed una velocità di crociera di 20,8 nodi. La capacità di carico dei suoi sette ponti, di cui due mobili, è doppia rispetto a quella della precedente classe di navi ro-ro impiegate dal Gruppo Grimaldi per il trasporto di merci di corto raggio: la nave può infatti trasportare 7.800 metri lineari di merci rotabili, pari a circa 500 trailer e 180 automobili.