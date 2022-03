Reggio Calabria, a Gioia Tauro arrivano i primi rifugiati: mamma e figlia scappate dalla guerra in Ucraina trovano l’abbraccio della Protezione Civile [FOTO]

8 Marzo 2022 12:19

Dalle immagini l’abbraccio di un uomo della Protezione Civile nei confronti di una bambina e della sua madre, entrambe di nazionalità ucraina

“Benvenuti a Gioia Tauro”. Sono arrivati questa mattina a Catanzaro e sono stati poi accolti in provincia di Reggio Calabria, grazie anche dai volontari del Centro Italiano Protezione Civile, i primi rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina. Nelle immagini pubblicate sui social l’abbraccio di un uomo nei confronti di una bambina e della sua madre, entrambe di nazionalità ucraina. Sono attesi in questi giorni tanti altri profughi nella Regione Calabria ed è per questo che il presidente Roberto Occhiuto ha emanato una delibera che permette ai sindaci di mettere a disposizione dei bisognosi le abitazioni abbandonate dei Comuni del territorio.