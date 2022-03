Ginnastica ritmica: altri successi per la Restart Reggio Calabria, che si porta a casa un Oro e un Argento | FOTO

24 Marzo 2022 17:32

Due le categorie in gara, con la Restart che ha portato a casa una medaglia d’oro ed una d’argento: il racconto della giornata, al PalaConi di Catanzaro

Nuova tappa sul calendario del team agonistico della Restart. Le ragazze dirette dalla professoressa Marilena D’Arrigo, e accompagnate dalle istruttrici Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano e Francesca Spanti, sono ritornate al PalaConi di Catanzaro per il secondo appuntamento dell’anno solare. Dopo la fase regionale dei campionati individuali di inizio mese, domenica scorsa è stata la volta della prima prova del campionato regionale d’insieme Silver. Due le categorie in gara, con la Restart che ha portato a casa una medaglia d’oro ed una d’argento.

Nella coppia cerchi (Insieme LB-2 categoria Allieve) hanno trionfato, con un punteggio di 9.900, Mariarosaria Morabito e Giada Squillaci. Le due “piccolette” si sono esibite sulle note della colonna sonora tratta dal film Disney “Fantasia – l’apprendista stregone”, ed hanno stupito la giuria presente con scambi d’attrezzo e collaborazioni molto complessi, dimostrando un netto miglioramento nella padronanza del maneggio dell’attrezzo e facendo ben sperare per il futuro.

Secondo posto invece per la squadra Open Restart che ha concorso in un livello più alto detto LD sempre nel Campionato Insieme. La squadra composta da Giada Arco, Gaia Suraci, Martina Camera Gloria D’Avenia, Elsa Labate e Miriam Bernardo, con un punteggio totale di 9.400 si è piazzata alle spalle della società Kines di Catanzaro. Le atlete Junior del team Restart, si sono cimentate per la prima volta nella loro carriera agonistica in un esercizio di squadra con gli attrezzi nello specifico due palle e tre cerchi. Le cinque ginnaste gareggianti, nonostante il poco tempo a disposizione per la preparazione della gara, hanno ben figurato attirando l’attenzione del pubblico per l’energia e la carica mostrata in pedana accompagnata dalla musica de “The greatest showman”. Da migliorare l’esecuzione tecnica in vista della seconda prova dello stesso campionato prevista a maggio.

I successi ottenuti dal team agonistico Restart sia al Campionato Individuale Silver che d’Insieme regionale hanno garantito loro l’accesso alle finali Nazionali che si disputeranno a Rimini (24 giugno- 3 luglio), in quello che si può considerare come uno tra i più importanti appuntamenti stagionali. Soddisfazione per la società reggina al termine di questa seconda giornata catanzarese, con le ginnaste della Restart che proseguono il loro percorso di crescita, seguite in ogni minimo aspetto e dettaglio, dalle brave e preparate istruttrici. Passo dopo passo, medaglia dopo medaglia, la Restart si conferma un’eccellenza reggina e calabrese.