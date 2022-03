Georgia, inviata ufficialmente richiesta di adesione all’Ue. Il premier: “giornata storica”

3 Marzo 2022 15:37

Il premier georgiano Irakli Garibashvili ha firmato la richiesta ufficiale di adesione all’Unione europea, come anticipato ieri. La Georgia ha inviato la richiesta per la concessione dello status di Paese candidato all’UE: “il nostro è uno stato europeo e continua a offrire un prezioso contributo alla sua protezione e al suo sviluppo”. Il partito al governo Sogno ha deciso di accelerare la richiesta, che non era prevista prima del 2024, sulla base di “nuove realtà”. “Oggi è un giorno storico per la Georgia: firmo una domanda di adesione all’Ue a nome del Paese”, ha affermato il primo ministro in un videomessaggio.