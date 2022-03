Guerra Ucraina, Galushchenko applaude l’Italia: “giusto taglio netto del gas russo. Non fidatevi di Putin”

27 Marzo 2022 12:41

German Galushchenko, ministro dell’Energia ucraino, applaude la decisione dell’Italia di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo

“Noi ucraini abbiamo sempre messo in guardia l’Europa sui rischi della dipendenza energetica dalla Russia. La lezione di oggi ribadisce che di Putin non ci si può affatto fidare, tanto che resto anche scettico sulle sue eventuali promesse al tavolo dei negoziati“. È quanto dichiarato da German Galushchenko, ministro dell’Energia ucraino, intervistato ai microfoni de “Il Corriere della Sera”. Galushchenko ha spiegato quanto sia fondamentale che i Paesi NATO taglino i ponti con la Russia, rinunciando al suo gas. “Per tutti noi questa è una cosa vitale, abbiamo visto che condiziona le fondamenta della democrazia nei nostri Paesi. – ha dichiarato il ministro – Ho molto apprezzato le scelte italiane e in generale degli europei di mettervi assieme per comprare il gas da altri produttori. Diversificare le fonti è vitale per tutti. Penso, da tecnico che si occupa da decenni di questi temi, che il ricorso al gas liquido sia importante, facilita anche il trasporto e lo stoccaggio“.