Clamorosa gaffe di Giletti su La7: colloca Dostoevskij tra le due guerre mondiali, ma il noto filosofo russo ha vissuto nell”800

7 Marzo 2022 09:31

Gaffe di Giletti su La7 a “Non è l’Arena”: colloca Dostoevskij tra le due guerre mondiali, ma il noto filosofo russo ha vissuto nell”800. Massimo Cacciari con eleganza ha fatto notato il clamoroso errore

Clamorosa gaffe di Massimo Giletti a “Non è l’Arena” su La7: durante l’intervista a Massimo Cacciari per una riflessione sulle implicazioni del conflitto in Ucraina, su come si risolverà l’attuale crisi e sulla risoluzione per fornire armi agli ucraini approvata quasi all’unanimità dal Parlamento italiano, il noto conduttore ha commesso un incredibile errore temporale collocando Teodoro Dostojevski tra le due guerre mondiali. Giletti ha detto: “il famoso diario di Dostoevskij sulle atrocità della Prima Guerra Mondiale”. Peccato che il filosofo e scrittore russo sia morto nel 1881.

Subito scatenati i social con numerosi utenti che hanno sottolineato la gaffe scagliandosi contro il presentatore della tv guidata da Andrea Salerno: “neanche la professionalità di arrivare preparato sugli argomenti trattati dalla trasmissione che conduci. Giletti è una sconfitta per tutto il giornalismo d’inchiesta nostrano”, “un sempre ottimo Giletti colloca Dostoevskij a cavallo delle due guerre mondiali, a voi studio”, “Il famoso diario di Dostoevskij sulle atrocità della Prima Guerra Mondiale. Dostoevskij è morto nel 1881. Ecco una sintesi della caratura dei talk show di prima serata italiani di questi giorni”.