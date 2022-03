Il Sottosegretario Gabrielli con delega ai Servizi Segreti ricorda i Caduti dell’Intelligence al Galilei di Lamezia

22 Marzo 2022 21:02

L’evento organizzato dall’Associazione “ConDivisa ” e dal Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti “

In occasione della Giornata della Memoria dei Caduti dell’Intelligence che ricorre il 22 Marzo, il Sottosegretario Franco Gabrielli con delega ai Servizi Segreti, intervenendo in videoconferenza al Liceo Scientifico G. Galilei di Lamezia ha ricordato i Funzionari Vincenzo Li Causi, morto in Somalia nel 1993, Nicola Calipari, che ha perso la vita in Iraq nel 2005, Lorenzo D’Auria, ferito a morte in Afghanistan nel 2007, e di Pietro Antonio Colazzo, caduto a Kabul nel 2010. Morti per Servire nostro Paese. All’evento in Memoria dei Caduti dell’Intelligence, organizzato dall’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” e dal Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” hanno preso parte l’Avvocato Lia Staropoli – Presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” , Aldo Pecora Presidente del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” la Dirigente del Liceo Galilei Teresa Goffredo , e il Professore Mario Caligiuri, Presidente della Società Italia di Intelligence, L’incontro è stato moderato dalla Professoressa Monica Pascuzzi del liceo Galilei.