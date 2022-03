Frattini in Calabria: “tutelare le imprese che non intendono avere contatti con le mafie”

15 Marzo 2022 22:16

Calabria: il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, è intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale del Tar

Il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, è intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale del Tar Calabria. “Vogliamo tutelare le imprese che non intendono avere contatti con le mafie – ha sottolineato Frattini – e per questo obiettivo, visto l’afflusso enorme di fondi Pnrr, dovremo potenziare ogni territorio, ogni prefettura con strutture dedicate all’analisi di elementi cardine per condurre o meno alle interdittive antimafia. Per tutelare le attività economiche mi auguro che il governo faccia la sua parte affinché le prefetture si attrezzino in tempo”, conclude Frattini.