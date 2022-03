Dalla guerra ‘per gioco’ alla vera solidarietà: Fortnite raccoglie 36 milioni di dollari per l’Ucraina

23 Marzo 2022 11:46

Fortnite in prima linea per il popolo ucraino: gli sviluppatori del famoso videogioco hanno raccolto 36 milioni di dollari da destinare in aiuto dell’Ucraina

Fortnite protagonista di un’importante donazione in favore del popolo ucraino. Il famoso videogame, nel quale si combatte “per gioco” una piccola guerra contro altri giocatori in modalità “battle royale”, ha messo da parte il divertimento videoludico davanti alle atrocità della guerra, quella vera, quella in cui non torni in vita “a partita finita”. Epic Games, sviluppatore del videogioco, ha annunciato di aver raccolto 36 milioni di dollari da destinare a vari gruppi a supporto dell’Ucraina, fra i quali Direct Relief, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e il Programma alimentare mondiale. La cifra è stata raccolta dall’acquisto da parte dei giocatori di oggetti e servizi in-app, ossia venduti all’interno del videogame. Epic Games, rilasciando una nuova versione del gioco, ha anche annunciato che fino al 3 aprile tutti i soldi spesi dagli utenti andranno in aiuti umanitari per l’Ucraina.