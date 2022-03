Formula 1, paura a Jeddah: missile dei ribelli di Houthi esplode a pochi chilometri dal circuito | VIDEO

25 Marzo 2022 17:41

Un missile scagliato dai ribelli del gruppo Houthi è caduto a pochi chilometri dalla pista di Jeddah nella quale si correrà il Gp di F1 dell’Arabia Saudita nel weekend

Momenti di paura in Arabia Saudita a causa di un attacco dei ribelli vicinissimo al circuito di Formula 1. A pochi minuti dell’inizio della prima sessione di prove libere, nei pressi del Jeddah Croniche Circuit nel quale si correrà la seconda tappa del Mondiale di Formula 1 nel weekend, è stato scagliato un missile. Si tratta di un nuovo attacco del gruppo Houthi dello Yemen a uno stabilimento petrolifero della Aramco, compagnia finita da tempo nel mirino dei miliziani. Una fitta nube di fumo, accompagnata da un forte rumore, si è subito levata verso il cielo. Il regolare svolgimento del Gp di Formula 1 in Arabia Saudita è in dubbio, i vertice della federazione si sono riuniti in attesa di comunicazioni da parte dell’autorità competente in merito alla sicurezza del prosieguo del weekend.