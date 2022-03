Fisascat Reggio Calabria, avviata convenzione legale per la tutela dei lavoratori

10 Marzo 2022 20:00

Riparte dal dipartimento Contezioso e Vertenze Individuali e collettive la Fisascat Cisl di Reggio Calabria

Riparte dal dipartimento Contezioso e Vertenze Individuali e collettive la Fisascat Cisl di Reggio Calabria. Il responsabile reggente Fortunato Lo Papa ha, infatti, firmato una convenzione per la città metropolitana con l’avvocato Pietro Siviglia al fine di stare ancora più vicino ai lavoratori tutelandoli e supportandoli.

“Reggio ha grandi potenzialità inespresse – ha affermato Lo Papa – vogliamo sondare e capire il terreno occupazionale e abbattere eventuali barriere sociali e ingiustizie. Avere un buon Ufficio legale – spiega il cislino – ci permette di agire ad ampio spettro con azioni di tutela contrattuale, assistenza ed informazioni volte alle risoluzioni vertenziali, vertenze fallimentari, insinuazioni al passivo, recupero crediti da lavoro attraverso ricostruzioni delle carriere ed elaborazioni conteggi buste paga e TFR, dimissioni volontarie telematiche, domande di disoccupazione, domande assegni familiari, domande congedo parentale“.

“Tutto questo oltre alla classica assistenza contrattuale a trecentosessanta gradi – sottolinea Lo Papa – e sia previo appuntamento che per via telematica. La Cisl non lascia nessuno da solo, è pronta ad offrire consulenza ed accompagnamento, sostegno ed aiuto a tutti coloro che ne abbiano bisogno, ricordando – conclude – che il lavoro è dignità e saremo sempre contro chi voglia schiacciare i diritti dei lavoratori o approfittare del loro stato di bisogno”.