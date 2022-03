Finali Nazionali di Ginnastica, 5 Ori e 1 Argento per le atlete della Virtus Reggio

6 Marzo 2022 23:06

6 medaglie conquistate per le ginnaste della Virtus Reggio

5 ORI e 1 ARGENTO Regionali per le ginnaste della Virtus Reggio che staccano il pass per le prossime Finali Nazionali di Ginnastica. Giornata intensa ed impegnativa per le ginnaste della Soc. Ginnastica Virtus Reggio che, presso la palestra Coni di Catanzaro hanno disputato il Campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica e la competizione a squadra Sincrogym, valevole altresì per l’ammissione alle finali Nazionali che si disputeranno a Rimini dal 24 Giugno al 3 Luglio. Le atlete della Virtus, già pluricampionessse Italiane nelle loro categorie hanno riconfermato il proprio valore conquistando ben 5 titoli Regionali ed 1 Argento. Le Virtussine si sono avvicendate in pedana con gli esercizi a corpo libero, palla , cerchio e fune fornendo prove impeccabili quanto ad esecuzione e mettendo in evidenza oltre alla padronanza tecnica, espressività eleganza e determinazione negli esercizi pennellati artisticamente in base alle caratteristiche delle singole ginnaste. Altra conferma arriva dalla competizione Sincrogym Le campionesse d’Italia in carica insieme a Giada Messina, alla sua prima esperienza in questa competizione, hanno eseguito in maniera impeccabile un esercizio collettivo a corpo libero e due progressioni a coppie ricche di difficoltà ed elementi altamente acrobatici espressi in massimo sincronismo e raffinatezza tecnica e coreografica. I successi e i traguardi sportivi del team reggino del Presidente Rocco Loprevite che ogni anno si ripetono sono frutto del minuzioso e appassionato lavoro delle tecniche Caterina Albanese e Carmen Loprevite.

RISULTATI INDIVIDUALI

Asciutto Rita – ORO La j3

Dascola Martina – ORO La S2

Arcudi Alessandra – ORO La S3

Fasci’ Marika – ORO Lb S3

Ambrogio Caterina – ARGENTO La S2

RISULTATI DI SQUADRA

Ambrogio, Aleo , Arcudi, Fasci’, Dascola, Messina – ORO Sincrogym cat. open