Fidelis Andria-Palermo, calciatore escluso dai titolari: non può giocare perché senza Green Pass

16 Marzo 2022 18:46

Lorenzo Sorrentino, attaccante della Fidelis Andria, non è potuto scendere in campo oggi nel match contro il Palermo perché sprovvisto di Green Pass

Il tema Green Pass continua a far emergere storie alquanto singolari. L’ultima, di questo pomeriggio, fa riferimento al match del girone C di Serie C di calcio tra Fidelis Andria e Palermo. Un giocatore della squadra di casa, Lorenzo Sorrentino, è stato infatti escluso dalla formazione titolare perché sprovvisto della certificazione verde, obbligatoria per scendere in campo. La decisione è arrivata dopo che il giocatore era già stato inserito in distinta ufficiale, ma durante il riconoscimento la triste scoperta: l’attaccante aveva il Green Pass scaduto e non è riuscito ad aggiornare la versione aggiornata.

La partita tra Fidelis Andria e Palermo è terminata 1-1 e, scherzo del destino, a segnare per i padroni di casa è stato proprio colui che non doveva giocare, Antonio Messina, riferimento centrale al posto proprio di Sorrentino. Ad affermarlo al termine del match è stato il tecnico dei rosanero Silvio Baldini: “Abbiamo preso gol per una concatenazione di eventi – ha affermato l’allenatore – ha fatto gol uno che non doveva giocare e che è sceso in campo al posto di Lorenzo Sorrentino che è finito fuori dai titolari perché non aveva il green pass”.