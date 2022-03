4 Marzo 2022 19:44

Taormina: si terrà domani alle ore 10:00 il sit in organizzato dal comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara

Si terrà domani alle ore 10:00 a Taormina sulla SS114 Villagonia, area esterna della stazione FS Taormina-Giardini, il sit in organizzato dal comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara, per il rispristino della linea ferrata. Gli organizzatori considerano la ferrovia uno “strumento per la mobilità sostenibile e lo sviluppo socio-economico della valle, un ponte tra la costa jonica ed il centro della Sicilia”.