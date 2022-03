Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano

23 Marzo 2022 11:52

Le prossime ore saranno importanti per definire con precisione il quadro clinico

“Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Sarà una giornata importante”, aveva annunciato la sera di lunedì sui social. E’ invece notizia di queste ore che ieri mattina Fedez è stato ricoverato e operato all’ospedale San Raffaele di Milano. A darne l’indiscrezione è stato il quotidiano Libero. L’influencer ha fatto emozionare il web, quando nei giorni scorsi, visibilmente commosso, con gli occhi arrossati e la voce spezzata, rendeva i propri fans consapevoli dei sui problemi di salute. A riceverlo lo stesso polo sanitario che, assieme alla moglie Chiara Ferragni, aveva sostenuto durante la prima ondata della pandemia Covid: c’era infatti la loro firma sulla raccolta fondi per la terapia intensiva d’emergenza allestita nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il noto artista è stato dunque sottoposto ad intervento chirurgico, presto sarà definito con precisione il quadro clinico. Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie. L’artista avrebbe infatti la demielinizzazione, un processo che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla, la patologia infiammatoria più frequente del sistema nervoso centrale e che colpisce, in Italia, una donna su 500 e un uomo ogni mille. I campanelli d’allarme sono diversi: il calo della forza muscolare, il formicolio, la difficoltà ad articolare le parole e la riduzione drastica della vista.