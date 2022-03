Fed: Powell, ‘possibile avvio riduzione bilancio a maggio, più rapido che in passato’**

16 Marzo 2022 20:18

Roma, 16 mar. -(Adnkronos) – Nell’incontro del comitato di politica monetaria “abbiamo fatto buoni progressi verso un accordo” sulla riduzione del bilancio della Federal Reserve: “siamo in grado di finalizzare e implementare tale piano” e la decisione definitiva “potrebbe arrivare già nel prossimo meeting di maggio”.Lo annuncia il presidente della Federal Reserve Jerome Powell incontrando la stampa dopo la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria, precisando che però “non è una decisione che abbiamo ancora preso”. Powell ha ribadito come la Fed “vuole sempre utilizzare i suoi strumenti per sostenere la stabilità macroeconomica e finanziaria. Vogliamo evitare di aggiungere incertezza a quella che è già una situazione altamente incerta. Tutto ciò sarà considerato nella valutazione” del taglio al bilancio della banca centrale.

Rispetto alla precedente riduzione “sarà più veloce e molto in anticipo nel ciclo rispetto all’ultima volta”. Ma la struttura del taglio degli asset “sarà familiare”, ha concluso, spiegando che i dettagli della discussione in proposito emergeranno “dal verbale del nostro meeting che uscirà tra tre settimane”.