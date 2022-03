Fatture false ed indebito risparmio fiscale: imprenditore siciliano assolto da tutte le accuse dal Tribunale di Milano

16 Marzo 2022 17:56

Secondo l’attività investigativa della polizia tributaria, l’imprenditore gelese L.M., titolare di una società di carpenteria operante sia in Sicilia che in Lombardia, avrebbe utilizzato, inserendole in dichiarazione, plurime fatture per operazioni inesistenti emesse da una presunta cartiera, il tutto finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, così, beneficiare di un indebito risparmio fiscale ai danni dell’Erario.

Rinviato a giudizio con l’accusa di dichiarazione fraudolenta, lo stesso è stato tuttavia assolto da tutte le accuse: i difensori dell’imprenditore, gli Avvocati Alfredo Foti del Foro di Roma e Francesco Bruni del Foro di Milano, a seguito di una strutturata e complessa attività dibattimentale, hanno infatti dimostrato come le operazioni incriminate, lungi dall’essere inesistenti, erano state invece realmente e regolarmente effettuate e, per l’effetto, le relative fatture non potevano essere considerate false, con conseguenziale venir meno dell’elemento oggettivo tipico del reato.

Il Tribunale di Milano, territorialmente competente in quanto all’epoca dei fatti la sede legale risultava presso lo studio del commercialista milanese, condividendo in pieno le argomentazioni giuridiche dei due penalisti, ha mandato assolto l’imputato con formula piena, considerato altresì che era stato lo stesso Pubblico Ministero, in esito al dibattimento, a concludere per una sentenza assolutoria, anche se con la differente formula dell’insufficienza probatoria per una affermazione di penale responsabilità.

I due legali dell’imprenditore, entrambi soci del Centro Nazionale di Diritto Penale Tributario, hanno espresso “notevole soddisfazione per l’esito processuale, specie avuto riguardo alla circostanza che l’attuale quadro giurisprudenziale-normativo penale tributario, oramai prevalentemente strutturato sulla scorta di presunzioni legali di derivazione tributaria, sempre più spesso richiede alla difesa l’assolvimento di un particolarmente gravoso obbligo probatorio a discarico che, pur mal conciliandosi con la ratio del rito dibattimentale e con il principio dell’onere della prova a carico della Pubblica Accusa, diventa tuttavia imprescindibile al fine di consentire l’emergenza dei profili, fattuali e giuridici, necessari per una statuizione assolutoria”.