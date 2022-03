Famiglia: M5S, da Cassazione sentenza storica e bella pagina di giustizia’

24 Marzo 2022 17:57

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – ‘Ancora una volta è la magistratura, questa volta la Suprema Corte di cassazione, a scrivere una pagina importante in Italia sul fronte dei diritti, condannando la cosiddetta ‘alienazione parentale nel superiore interesse del minore’. è stata premiata la determinazione di Laura Massaro, mamma coraggio diventata icona di tutte quelle donne che denunciano violenza e vedono sottrarsi i figli con l’accusa di alienazione parentale”. Lo affermano le parlamentari e i parlamentari del Movimento 5 stelle componenti della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

‘Si tratta di una sentenza storica -aggiungono- perché la Cassazione mette al bando l’alienazione parentale perché priva di fondamento scientifico e condanna l’uso della forza diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, una misura ritenuta non conforme ai principi dello Stato di diritto. Oggi è stata scritta una bella pagina di giustizia. Ora ci auguriamo che, anche grazie a questa sentenza, non vi siano più casi Massaro e nessuna mamma possa più essere allontanata dal proprio figlio senza un valido motivo”.