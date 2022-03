Facebook e Instagram consentono post violenti contro Russia e Putin, l’ambasciata si ribella: “Meta non ha diritto a determinare i criteri di verità tra Nazioni”

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha chiesto a Meta di cessare immediatamente l’azione di censura delle notizie pro-Russia agli utenti di Facebook e Instagram. La lamentela nasce dal fatto che sui social di Mark Zuckerberg c’è la possibilità di pubblicare senza alcun problema contenuti anche violenti contro le truppe russe e Vladimir Putin, mentre risulta impossibile postare link che rimandino a notizie acquisite da fonti vicine al Cremlino. “Facebook consente all’Ucraina di pubblicare post di guerra che incitano alla violenza contro gli invasori russi e Putin”, ha titolato un articolo esclusivo dell’agenzia britannica Reuters. Da qui poi la risposta dell’ambasciata russa su Twitter: “chiediamo che le autorità degli Stati Uniti fermino le attività estremiste di Meta e si prendano prendano misure per assicurare i colpevoli alla giustizia. Gli utenti di Facebook e Instagram non hanno concesso ai proprietari di queste piattaforme il diritto di determinare i criteri di verità e mettere le nazioni l’una contro l’altra”.

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022