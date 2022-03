Fabio Racobaldo eletto nuovo segretario della sezione PCI di Polistena

12 Marzo 2022 18:40

Polistena: presso i locali della sezione A. Gramsci, si è svolto il direttivo di sezione eletto dal Congresso dello scorso febbraio, per eleggere il segretario e il tesoriere del PCI di Polistena

Presso i locali della sezione A. Gramsci di Polistena, si è svolto il direttivo di sezione eletto dal Congresso dello scorso febbraio, per eleggere il segretario e il tesoriere del PCI di Polistena. Una riunione molto partecipata che, tra le altre cose, ha affrontato il problema del conflitto Russo-Ucraino che preoccupa l’Europa e rischia ancora una volta di riverberarsi sull’economia di ogni giorno, con aumenti sconsiderati sui prezzi e beni di consumo di prima necessità. Al termine della discussione che è stata intensa e che ha ribadito la linea del PCI contro la guerra e contro il carovita, il compagno Sindaco Michele Tripodi ha proposto di eleggere il compagno Fabio Racobaldo come segretario della sezione riconoscendo in lui una figura politica in grado di guidare il partito cittadino. “Fabio – ha affermato – è il compagno giusto per affrontare le nuove sfide del partito poiché dispone della giusta esperienza e livello di responsabilità adatto a ricoprire questo importante ruolo. In questi anni si è messo a disposizione rispondendo sempre alla chiamata del partito nei momenti difficili. Per tali motivi merita di rivestire il principale ruolo di direzione politica di questa storica sezione”. Il direttivo ha accolto e approvato all’unanimità la proposta.

Il neo eletto segretario Fabio Racobaldo ha dichiarato subito dopo: “E’ un onore e un privilegio, per me, essere chiamato a ricoprire un ruolo così importante in questa gloriosa sezione. Dal 1998, anno della mia prima tessera, ho avuto l’onore di conoscere tanti compagni che mi hanno accompagnato in un percorso di crescita non solo politica ma anche e soprattutto personale. E’ importante che, da Polistena, riparta un nuovo percorso di crescita per tutto il Partito Comunista Italiano. Da comunisti, abbiamo il dovere ed il diritto di lottare contro tutte quelle ingiustizie sociali che, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno causato problemi alle classi sociali più deboli e oggi di rivolgere un appello contro la guerra e per la pace come diritto inalienabile di tutti i popoli. Ringrazio tutte le compagne ed i compagni della sezione per il caloroso sostegno ed in particolare il compagno Sindaco Michele Tripodi che, con la sua onestà, coerenza e passione politica, rappresenta, per me e per tutti noi, un punto di riferimento ed un modello da seguire”.

Dopo l’elezione del segretario di sezione, il neo-eletto segretario ha fatto la proposta di elezione del compagno Stefano Filippone al ruolo di tesoriere. “Stefano Filippone è stato, da sempre, un compagno serio e onesto che ha saputo, in questi anni, ricoprire ed interpretare in modo impeccabile il ruolo. La sua figura rappresenta una garanzia per tutto il PCI Polistenese”. Il direttivo, anche questa volta, all’unanimità ha votato la proposta del segretario. Infine il segretario ha annunciato che nei prossimi giorni procederà alla nomina di una segreteria politica e all’organizzazione della Festa del tesseramento 2022.