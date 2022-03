Expo Dubai: lunedì “Calabria Day” al Padiglione Italia, porto Gioia Tauro e Zes per far diventare la Regione la nuova porta per l’Europa

18 Marzo 2022 13:35

“Obiettivo Calabria. Una nuova porta per l’Europa”, questo il titolo del Calabria Day che si svolgerà al Padiglione Italia dell’Expo 2020, a Dubai, il prossimo 21 marzo. Francesco Verderami, giornalista del “Corriere della Sera”, introdurrà e modererà gli incontri dell’intera giornata. (diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=tcqGjX36y4k e https//www.facebook.com/ItalyExpo2020).

La prima sessione dedicata alla Regione, che avrà inizio alle ore 14 (ore 11 in Italia), sarà incentrata sul porto di Gioia Tauro – vero protagonista della ventiquattrore calabrese -, con il tavolo “La Calabria e il porto di Gioia Tauro nello scenario competitivo del Mediterraneo”. Dopo un video introduttivo e i saluti di Paolo Glisenti (commissario generale del governo italiano per Expo 2020 Dubai), il primo pomeriggio vedrà gli interventi del professore Ernesto Galli della Loggia, del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, del responsabile practice Scenario Sud The European House Ambrosetti, Cetti Laureta, del presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

La seconda sessione, che avrà inizio alle ore 15.45 (ore 12.45 in Italia), si dividerà in due parti.

La prima avrà come titolo “Gli investimenti in infrastrutture fisiche e digitali e in intermodalità per lo sviluppo dei porti”. Dopo una testimonianza di Carolien Vat-Sandee (co-founder and senior advisor, former director PortXL, World Port Accelerator, Rotterdam), al dibattito parteciperanno, Michele Viale (presidente e amministratore delegato, Alstom Ferroviaria), Anna Masutti (presidente, RFI), e Antonio D. Testi (amministratore delegato, Medcenter Container Terminal – MCT). La seconda parte della sessione, invece, sarà “Il futuro parte da qui: diamo voce al talento”. Massimo Penzo (presidente FLY University Project), Marta Ferrari (presidente Sedicimedia), e Aurora Delfino (studentessa, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro), parleranno de “L’intelligenza artificiale al servizio dell’emergenza globale”, un progetto patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Marche. La terza e ultima sessione della giornata, che avrà inizio alle ore 17.30 (ore 14.30 in Italia), dal titolo “La Zona economica speciale e le politiche di attrazione degli investimenti in Calabria e al Sud”, verrà aperta dagli interventi del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

A seguire ci sarà spazio per la testimonianza di Mateusz Rykala (vice president, Katowice Special Economic Zone, Polonia) che racconterà l’esperienza della Zes polacca. Successivamente ci sarà la tavola rotonda conclusiva alla quale parteciperanno Rosario Varì (assessore alle Attività produttive e agli attrattori culturali della Regione Calabria), Giuseppe Merenda (foreign direct Investment Desk Director, ITA Dubai Office), Federico Maurizio d’Andrea (commissario designato della Zes di Gioia Tauro e della Calabria), e Andrea Scotti (responsabile “Sviluppo e Rigenerazione Urbana, Trasporto e Infrastrutture sociali”, Cassa Depositi e Prestiti).