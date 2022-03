Energia: pressing Draghi su tetto prezzo gas Ue, segnale ora per accordo entro maggio

25 Marzo 2022 18:04

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) – C’è anche il pressing di Mario Draghi, in Consiglio Ue, per arrivare a un’intesa sul cosiddetto ‘price cap’, ovvero un tetto europeo al prezzo del gas che consenta di calmierare prezzi, prezzi che, complice il conflitto in Ucraina, sono arrivati alle stelle. Draghi è stato il primo, del resto, a portare in Europa il tema, parlandone con la presidente Ursula Von der Leyen al fianco di un ministro del suo governo, il responsabile della Transizione ecologica Roberto Cingolani. E ora, durante la riunione fiume ancora in corso, l’ex numero uno della Bce ha chiesto all’Europa un segnale chiaro anche in questa direzione. Il punto di caduta potrebbe essere inserire un riferimento chiaro, nero su bianco, al price cap nelle conclusioni finali del vertice, per poi tracciare un percorso che porti a un accordo da siglare entro maggio. (segue)