Energia: pressing Draghi su tetto prezzo gas Ue, segnale ora per accordo entro maggio (2)

25 Marzo 2022 18:20

(Adnkronos) – Un segnale oggi, dunque -la proposta di Draghi- e un’intesa da qui a due mesi, con la Commissione impegnata a dettagliarla. Sarebbe un ulteriore segnale di unità per l’Europa, avrebbe rimarcato il premier nel corso del summit. Il price cap si tradurrebbe, in estrema sintesi, in un prezzo unico e calmierato del gas importato per tutti i paesi della Ue, con il vantaggio aggiuntivo di evitare speculazioni. Ma la proposta vede contrarie Germania, Austria e Olanda, quest’ultima particolamente interessata visto che -elemento non secondario- il prezzo del gas in Europa si decide ad Amsterdam. Il tema sarebbe stato infatti affrontato da Draghi anche ieri nell’incontro bilaterale con il premier olandese, Mark Rutte.