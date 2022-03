Energia: Ev, Draghi non ha coraggio di tassare extra profitti società

18 Marzo 2022 20:01

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Di fronte alla tragedia del caro gas e carburanti che ha messo in ginocchio imprese e famiglie italiane, il Governo Draghi non ha avuto il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche che distribuiscono il gas in Italia, le quali hanno fatto utili miliardari, nel 2021 4 miliardi e nel 2022 saranno 14 miliardi. Questo Governo ha introdotto anche la multa ridicola di 5 mila euro per chi aumenta in modo ingiustificato il prezzo del carburante, che cosa sono 5mila euro di fronte ai profitti di maliardi?” Lo dicono i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.