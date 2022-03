Energia: Draghi, ‘progressi rapidi, entro 2 settimane piano diversificazione’

25 Marzo 2022 20:10

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Entro un paio di settimane saremo in grado, come governo, di presentare un piano di diversificazione” dell’energia, i “progressi saranno rapidi” c’è un “grande dinamismo”. Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles.