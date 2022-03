Energia: Draghi, ‘approccio comune per consiglio Ue, misure comuni in settore decisivo’

18 Marzo 2022 13:24

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Al Vertice di Versailles, abbiamo costatato una grande convergenza tra i nostri Paesi sulla necessità che Unione Europea adotti al più presto misure comuni sul fronte dell’energia. Allo stesso tempo, siamo compatti nel mantenere immutato il nostro impegno verso la transizione verde, che si rivela oggi un obiettivo non solo ambientale, ma anche strategico. L’incontro di oggi è servito a definire un approccio comune in vista del Consiglio Europeo della settimana prossima. Vogliamo spingere la Commissione Europea e gli altri Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati Membri, in un settore decisivo per il nostro futuro”. Così il premier Mario Draghi, al termine dell’incontro tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo a Villa Madama.

“Una gestione comune del mercato dell’energia conviene a tutti, stoccaggi comuni consentono di proteggerci a vicenda in caso di shock isolati. Acquisti comuni ci permettono di avere un peso negoziale migliore nei confronti dei fornitori. In queste settimane, abbiamo dato alla Commissione un impulso chiaro a muoversi in questa direzione, per imporre un tetto al prezzo d’importazione del gas e spezzare il legame tra il prezzo del gas e quello dell’elettricità”.