Elon Musk sfida Putin a… combattere: “voglio un match, in palio l’Ucraina”

14 Marzo 2022 18:37

Elon Musk sfida Vladimir Putin a un combattimento con in palio l’Ucraina: la folle proposta del miliardario sudafricano pubblicata su Twitter

“Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina“. Il guanto di sfida lo lancia Elon Musk con un singolare tweet pubblicato attraverso il suo profilo ufficiale. Un match fra il miliardario sudafricano e il leader russo, entrambi appassionati di arti marziali, in particolare di judo (di cui Putin è campione, anche se espulso dalla federazione internazionale). Elon Musk si schiera ancora una volta con l’Ucraina dopo aver accettato di fornire supporto internet a Kiev grazie alla sua Starlink. Il patron di Tesla aveva già invitato qualcuno a venire alle mani: era il 2020 quando sfidò l’attore Jonny Depp dopo essere stato insultato. Musk era stato “coinvolto” nella causa di divorzio fra l’attore e la collega Amber Heard, per una presunta relazione sessuale con quest’ultima.

Dal Cremlino è arrivata una replica per bocca di Dmitry Rogozin, direttore del programma spaziale russo (Roscosmos), che ha citato il poeta russo Aleksandr Puskin: “tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei debole per competere, sarebbe solo una perdita di tempo“.