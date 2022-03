“La libertà di espressione è un principio inviolabile”: il miliardario Elon Musk annuncia il lancio di un nuovo social network?

27 Marzo 2022 11:01

Con un post pubblicato su Twitter il Ceo della compagnia aerospaziale SpaceX ha aperto a questa possibilità

Elon Musk ha annunciato di star pensando alla possibilità di creare un nuovo social network. Nei piani del noto imprenditore, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione al rispetto del principio della libertà di espressione. “Dato che Twitter funge di fatto da piazza pubblica, il mancato rispetto della libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia. Cosa dovrebbe essere fatto? E’ necessaria una nuova piattaforma”, scrive sui social il Ceo della compagnia aerospaziale SpaceX. Elon Musk, che è in corsa per diventare il primo uomo triliardario del mondo, già durante i mesi più duri della pandemia del Covid-19 chiedeva di non applicare politiche di censura verso gli utenti che manifestavano dubbi sulla campagna vaccinale.