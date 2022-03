Elezioni Regionali in Sicilia, De Luca svela: “Musumeci non sarà ricandidato”

31 Marzo 2022 12:09

“A Palazzo dei Normanni la banda bassotti che lo ha eletto ha messo una taglia sulla sua testa”, scrive in un post Cateno De Luca

“Min…a! Ho avuto conferma che a Nello Musumeci non lo ricandideranno più. A Palazzo dei Normanni la banda bassotti che lo ha eletto ha messo una taglia sulla sua testa. Farò di tutto per garantire a Nello Musumeci la ricandidatura a presidente delle Regione Siciliana”. E’ quanto scrive tramite il proprio account social Cateno De Luca, candidato presidente alle prossime Elezioni Regionali. L’ex Sindaco di Messina si era già espresso sulla questione pochi giorni fa, affermando di sperare nella discesa in campo del governatore con il centrodestra, “perché è il personaggio che ha rappresentato il peggior fallimento per la nostra regione a causa della sua incapacità amministrativa”.