Elezioni Comunali a Messina, il candidato sindaco Basile presenta la seconda lista: “noi unici a presentare progetti per la città” | NOMI

La lista è denominata “Con De Luca per Basile sindaco”, guidata proprio dal primo cittadino uscente Cateno De Luca: ecco i profili dei candidati

È stata presentata questa mattina al teatro Cristo Re di Messina la seconda lista a sostengo del candidato sindaco Federico Basile. La lista è denominata “Con De Luca per Basile sindaco”, 32 i candidati e a guidare la compagine del primo cittadino uscente Cateno De Luca. “Presentiamo la seconda lista a distanza di una settimana dalla prima e sono ancora l’unico candidato a sindaco di questa splendida città che in molti dicono di amare ma concretamente gli unici nomi e volti ufficiali ad oggi sono solo i nostri”, esordisce Basile.

“Da oltre un mese – prosegue – abbiamo scelto di essere sul territorio e non seduti ai tavoli a fare accordi. Ogni giorno che passa si scandisce una distanza tra quella che è definita la politica del centro destra, del centro sinistra, dei movimenti autonomi e quella che invece è l’esigenza del territorio. Manca un progetto complessivo per il futuro di Messina. La classe politica che oggi tenta di fare strategie non ha un candidato da schierare, non ha un’alternativa da proporre, non ha un progetto per la città, ma coltiva solo gli interessi personali dei suoi leader o presunti tali. Noi stiamo lavorando al programma che presenteremo a breve e l’impegno oggi di tutti gli uomini e le donne che sono qui rappresenta la dimostrazione che siamo una squadra in campo per vincere”.

Cateno De Luca, presente nella veste di semplice candidato al consiglio comunale, è intervenuto, come gli atri, brevemente lanciando la sfida alle altre liste a sostegno di Federico Basile stimolando il massimo impegno nei suoi compagni di lista per ottenere il miglior risultato elettorale: “sono qui nella mia viste di candidato e vi posso semplicemente dire che questa lista cercherà di prendere un voto in più rispetto a tutte le altre che sostengono Federico Basile”. È iniziata quindi la competizione anche all’interno dello schieramento a sostegno di Basile. Ecco i candidati presenti nella seconda lista a suo sostegno:

ANNAMARIA ARGENTO

Imprenditrice da oltre 25 anni e vicepresidente della Fidapa Messina Capo Peloro, da sempre fa parte integrante di associazioni per aiutare i bambini e le persone bisognose, impegnata attivamente in politica per Messina.

PINELLA BERTUCCELLI

Bertuccelli Giuseppa è docente di scuola primaria attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo La Pira Gentiluomo.

Coordina ed è referente di vari progetti nella sua scuola.

È sposata e madre di due adolescenti.

TONINO BRANCATO

Commercialista, revisore dei conti, luogotenente della divisone Sicilia1 del Kiwanis International

ALESSANDRO BRIGANDI’ “DETTO BRIGA”

Ritorna a Messina dopo 21 anni tra Milano e Udine, sottufficiale dell’Aeronautica Militare ha fatto parte del gruppo delle Frecce Tricolori. Presidente Ass. Volontariato #isamupubbirazzuAllenatore volley e massaggiatore sportivo.

BUONAMONTE SERGIO

Da 23 anni medico chirurgo nella Città di Messina, dopo aver svolto importanti esperienze lavorative al Nord Italia, Spagna, Francia e Brasile.

NINO CALABRO’

Imprenditore Settore Security.

CARROLO ELISABETTA

Si occupa dell’amministrazione di una società di servizi informatici.

Sin da ragazza ha svolto attività di volontariato sia a sostegno delle persone che degli animali.

SALVATORE CARUSO

Libero professionista nel settore creditizio.

IVAN CATANZARO

Imprenditore Messinese impegnato in diversi settori soprattutto intrattenimento e ristorazione, sempre al fianco di Cateno De Luca in diverse campagne elettorali.

CATENO DE LUCA

DOMINICI LAURA

Libera professionista nel settore creditizio.

FABIO FAMA’

Avvocato amministrativista, componente della commissione per le valutazioni di incidenza ambientale del comune di Messina, consigliere di amministrazione della Società per la regolamentazione dei rifiuti della città metropolitana di Messina.

GIANLUCA GIULIANO

Laureato in Economia Aziendale e prossimo alla seconda laurea in Giurisprudenza. È consigliere del direttivo gruppo giovani imprenditori dì Sicindustria.

GIOVANNI GRASSO

Dire che è un ex consulente commerciale di poste italiane sarebbe troppo poco, lui è infatti conosciuto per il suo grande impegno nel settore della produzione di spettacoli e di programmi televisivi.

TERESA IMPOLLONIA

Imprenditrice messinese per la seconda volta candidata nella “politica del fare”. Motto: l’arte di ascoltare e l’impegno tramutano gli obiettivi in fatti concreti.

CRISTIANA IRRERA

Insegnate di sostegno, mamma, amante dello sport.

GIOVANNI LA ROSA

Sottoufficiale della Marina Militare, Presidente del Comitato Messina Nord.

DOMENICO LAGANA’

Perito tecnico delle industrie meccaniche e meccatroniche, impegnato nel sociale.

BRUNA LO PRESTI

Da trent’anni lavora come consulente di bellezza e si occupa d’immagine e di make-up weedding presso una grande catena di profumeria europea.

MASURI GIOVANNA

Gestisce da 12 anni l’attività di famiglia che si occupa di sorveglianza e supporto investigativo.

MARGHERITA MILAZZO

Commercialista e Revisore Legale

RAIMONDO MORTELLITI

Agente di commercio, politicamente consigliere di quartiere dal 2003 al 2018; ex calciatore e direttore sportivo.

SALVATORE PAPA

Avvocato.

ANTONINO PASSARI

Consigliere provinciale, dal 2008 al 2013, più volte candidato al quartiere e al comune. Impiegato presso l’azienda policlinico di Messina.

GIUSEPPE PATRICIELLO

Amministratore di una società dal 2002 si occupa di sistemi informatici e sicurezza. Da circa 6 anni è nel mondo del volontariato animalista occupandosi in maniera attiva del randagismo in città.

RAFFAELE RINALDO

Specialista nautico dei vigili del fuoco.

EMILIA ROTONDO

Studentessa universitaria, alla sua prima esperienza elettorale.

SABINA SCARAVAGGI

Dirigente d’azienda, con alle spalle laurea una in Scienze politiche e scuola di management, impegnata in politica e nel sociale, coordinatrice regionale dell’Ente nazionale attività culturali.

FRANCESCO SCIARRONE

Imprenditore messinese alla prima esperienza nel campo della politica. Crede fermamente in questo progetto di Sicilia Vera

LUIGI SPIGNOLO

Segretario provinciale unione artigiani CLAAI e piccole e medie imprese, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarica a livello provinciale, regionale, in rappresentanza del mondo dell’artigianato

VINCENZO VELINI

Avvocato civilista specializzato nel diritto di famiglia e nella gestione di immobili innamorato della città.

MIMMA VICIDOMINI (purtroppo non è presente neanche in videomessaggio per motivi di salute)

Imprenditrice nel settore dell’editoria dall’età di 19 anni. Ha dato il suo contributo al mondo della cultura di questa città con innumerevoli iniziative di grande impatto sociale e formativo.