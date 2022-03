Elezioni Comunali Messina, concluso il primo vertice del Centro/Destra: “massima convergenza su un progetto politico unitario”

11 Marzo 2022 22:39

Messina: si è appena concluso il primo vertice del centrodestra in previsione della prossima scadenze elettorale cittadina

Si è appena concluso il primo vertice del centrodestra in previsione della prossima scadenze elettorale cittadina, in cui si è messo al centro del dibattito un progetto politico unitario per Messina. All’incontro erano presenti delegati di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Ora Sicilia, Diventerà Bellissima, Sicilia Futura, Autonomisti, Noi con l’Italia, UDC, Democrazia Cristiana e Democrazia Liberale. In tutto undici forze politiche – come non succedeva da tanto tempo – unite dal comune obiettivo di procedere ad un ragionamento collettivo. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 14 marzo.