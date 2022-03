Elezioni comunali Messina, Amata: “vertice del Centro/Destra per parlare di programma e candidatura a sindaco”

10 Marzo 2022 16:09

Messina, Amata: “l’unità del centrodestra che apre a movimenti ed associazioni che possono condividere con noi un progetto politico deve essere la bussola per orientare le scelte”

“Quasi un mese fa, dopo le dimissioni del sindaco De Luca, ho fatto appello a tutte le forze politiche che sostengono la coalizione di centrodestra di condividere un percorso volto all’elaborazione di un programma e alla individuazione del candidato sindaco di Messina, richiamando il centrodestra al dovere della lealtà nell’unità”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo Fdi all’Ars e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, dopo le notizie secondo cui ci sarebbe una candidatura di Maurizio Croce. “L’unità del centrodestra che apre a movimenti ed associazioni che possono condividere con noi un progetto politico – aggiunge Amata – deve essere la bussola per orientare le scelte e la chiave della vittoria di una coalizione che soltanto se divisa oggi può perdere. Queste fughe in avanti, con nomi buttati sul tappeto dal maggiorente di turno, non aiutano a fare sintesi ma servono solo a fare confusione e ad agevolare gli avversari. Ribadisco – conclude Amata – la necessità di un vertice di centrodestra che, senza pregiudizi, possa avviare un confronto sereno per individuare il miglior candidato da sostenere e che possa essere rappresentativo di una città che ha bisogno di riacquisire serietà e serenità”.