Elezioni Comunali Catanzaro, c’è unità nel centrosinistra. Fiorita su Casalinuovo: “sua disponibilità completa il cammino, avanti per governare al meglio la città”

20 Marzo 2022 11:38

Il candidato a sindaco di Catanzaro sull’appoggio ricevuto dal penalista: “linearità e coerenza dimostrate sono merce rara. Il campo largo adesso è ancora più solido”

In seguito alla rinuncia alla candidatura a sindaco da parte di Aldo Casalinuovo e al suo contestuale appoggio alla candidatura unitaria di Nicola Fiorita, il candidato a sindaco del centrosinistra ha affermato: “non tocca a me commentare la scelta di Aldo Casalinuovo – ha detto Fiorita -, né aggiungere altro alle sue parole così chiare e così incisive. La linearità del suo percorso, la coerenza – merce sempre più rara – tra il dire ed il fare, lo spessore della sua analisi politica ci hanno consentito un confronto che sin dall’inizio ha mirato a rendere ancora più solido e più largo il campo del cambiamento. La sua disponibilità a sostenere il progetto di governo del centrosinistra cittadino completa questo cammino e assicura, con la generosità dei giusti, di conseguire quell’unità che tante volte è mancata da questa parte dello schieramento politico”.

“La narrazione alimentata ad arte di un centrosinistra diviso e litigioso non esiste più – ha aggiunto ancora il candidato a sindaco di Catanzaro – . Le forze alternative alla disastrosa amministrazione Abramo, che ha messo in ginocchio Catanzaro, si sono riunite attorno al bene supremo della città e al compito irrinunciabile di cambiare la storia della nostra comunità. Vedremo adesso se a contenderci la possibilità del cambiamento sarà un centrodestra unito attorno al candidato in campo, che già ne rappresenta una parte, o invece un centrodestra diviso in più schieramenti. Poco importa. Come scrive Aldo Casalinuovo, la politica non è ricerca opportunistica del consenso elettorale ma capacità di rappresentare i bisogni, di costruire un sogno collettivo, di condividere un progetto. Insieme ad Aldo – ha concluso – , insieme a tanti cittadini di Catanzaro, andiamo avanti, oggi più forti, non per vincere a tutti i costi le elezioni ma per governare nel modo migliore Catanzaro”.