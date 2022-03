Elezioni comunali Catanzaro, Calenda punta su Talerico: “persona di grande qualità ma decideranno gli organismi locali”

11 Marzo 2022 22:54

Elezioni Comunali Catanzaro, Calenda su Talerico: “è una persona di grande qualità, decideranno i nostri organi regionali e provinciali”

E’ tempo di elezioni comunali a Catanzaro e le varie forze politiche tentato a fatica di organizzarsi. Il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando della candidatura di Antonello Talerico a sindaco del capoluogo regionale, ha detto: “è una persona di grande qualità, decideranno nostri organi regionali e provinciali. Quello che sta succedendo è che un partito nazionale ha deciso invece di andare a paracadutare deputati e senatori, di aprire il cammino per persone capaci non solo nei comuni ma poi anche in Parlamento”. “I calabresi- prosegue- hanno un bisogno enorme di avere una rappresentanza forte in Parlamento perchè non si guarda mai alla Calabria nel suo insieme. Chi va lì se viene da Catanzaro segue Catanzaro, se viene da Reggio segue Reggio e poi alla fine la grandi infrastrutture non le fai nè a Catanzaro nè a Reggio”. “Stiamo facendo un lavoro di radicamento del partito – rimarca Calenda- molto profondo. La nostra linea e’ molto semplice: qui nessuno si occupa di gestire e amministrare. La Calabria ha più di un miliardo di fondi non spesi e arriveranno 7 miliardi per le infrastrutture. Dunque ci vuole una politica capace di amministrare, quindi capace di gestire”, conclude.