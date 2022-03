2 Marzo 2022 10:22

Elezioni Comunali Bagnara: domenica in programma l’assemblea costituente di una lista civica “che vedrà impegnati donne e uomini liberi”

Le amministrative di primavera si avvicinano e Bagnara Calabria sarà interessata dal voto. “Per domenica prossima -c’è scritto in una nota- è in programma l’assemblea costituente di una lista civica che vedrà impegnati donne e uomini liberi, protagonisti di un soggetto politico che contribuisca a coinvolgere attivamente la cittadinanza, con idee e progetti utili per la crescita della comunità. L’incontro, interamente dedicato al futuro di Bagnara e alla costruzione di un progetto civico è aperto a tutti: gruppi, associazioni e liberi cittadini. L’appuntamento è fissato per il 6 Marzo, alle ore 10:30, presso il terrazzo della Pizzeria “Puerto Niño”, nei pressi del porto”, conclude la nota.