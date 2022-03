Elezioni Comunali a Messina: il Centro/Sinistra si riunisce per nominare il candidato sindaco

12 Marzo 2022 12:31

Continuano le riunioni per stabilire il candidato sindaco di Messina del Centro/Sinistra: la nota di Articolo Uno

Si è riunito il tavolo del centro-sinistra per procedere all’individuazione del miglior candidato a sindaco di Messina da offrire alla città in vista delle imminenti elezioni amministrative. Concordemente, secondo quando si legge in un comunicato di Articolo Uno, “si è affermata la volontà che questa decisione strategica venga assunta a Messina senza delegarla a tavoli regionali e nazionali o imponendo cooptazioni come purtroppo si registra negli altri schieramenti che, già nel metodo di lavoro assunto, dimostrano di voler subordinare gli interessi della citta ad alchimie politiche o ambizioni personali”. Tutti gli intervenuti si sono trovati concordi nella necessità di individuare “una figura inclusiva, rappresentativa e capace di fare sintesi e rispondere al bisogno di cambiamento della città”. Il tavolo del centro-sinistra si è aggiornato al pomeriggio di domani per proseguire il confronto.