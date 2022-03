Elezioni Comunali, Messina e Palermo conoscono le date: voto fissato il 12 giugno

31 Marzo 2022 12:27

In caso di ballottaggio i cittadini torneranno alle urne il 26 giugno

Il Consiglio dei ministri ha reso note le date ufficiali delle elezioni amministrative. L’annuncio è arrivato, tramite twitter, dal deputato dem Stefano Ceccanti ed è confermato da fonti ministeriali. Domenica 12 giugno è previsto il primo turno, si voterà anche il referendum, mentre il 26 giugno in caso di ballottaggio si terrà secondo turno. “Al momento la decisione è di votare solo la domenica; in astratto, se ci fosse consenso, con decreto legge si potrebbe estendere al lunedì”, scrive il parlamentare del Pd. In Sicilia ovviamente è necessario un passaggio in Giunta, ma si tratta solo di un aspetto formale.