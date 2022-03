Elezioni amministrative Motta San Giovanni, il consigliere Mallamaci: “dialogo e confronto unica strada percorribile”

25 Marzo 2022 11:42

Elezioni amministrative Motta San Giovanni, il consigliere Mallamaci: “alternativi? Si, non c’è altra possibilità, su questa parola un gruppo significativo di donne ed uomini si sta confrontando”

“Alternativi? Si, non c’è altra possibilità, su questa “parola” un gruppo significativo di donne ed uomini si sta confrontando al fine di creare le condizioni per affrontare e vincere la sfida delle prossime elezioni amministrative. Una variegata serie di esperienze lavorative, professionali ed amministrative da mettere al servizio della nostra comunità; competenze che opereranno con il solo fine di far ripartire Motta San Giovanni”. E’ quanto scrive in una nota il consigliere del comune di Motta San Giovanni, Mimmo Mallamaci. “Guidare una comunità vuol dire ascoltare ogni sua componente, affiancarla e non chiudersi a riccio mostrandosi infastiditi ad ogni cenno di dissenso. Serve un cambio di mentalità e la consapevolezza che le buone pratiche amministrative di oggi renderanno più agevoli le politiche future di sviluppo. Mettere insieme le idee e le forze di chi oggi crede in un alternativa è un dovere; tatticismi, pettegolezzi e “falsa politica” (termine che alle nostre latitudini significa non dire mai quello che si pensa) non fanno altro che agevolare i “superstiti” dell’attuale maggioranza. Dobbiamo iniziare a chiederci: sto mettendo le mie, seppur legittime, ambizioni personali davanti a quelli della collettività? sto assumendo comportamenti distruttivi? Sto favorendo il dialogo? Dobbiamo essere capaci di ascolto e di confronto, avere rispetto delle persone e delle loro idee : questa è l’unica strada percorribile. La democrazia è uno strumento potente e delicato, se usato male si rompe e diventa inutilizzabile. Dobbiamo ricostruire il senso di comunità che può migliorare il nostro Paese ma che, adesso, sta lasciando il passo ad uno sfrenato individualismo che non vede nell’altro un’occasione da utilizzare, ma un nemico da battere o un ostacolo da scartare. Si può ancora invertire la rotta, a cominciare dal nostro piccolo, e remare tutti verso il bene comune, anteponendolo alle aspettative personali. Il confronto, le idee e le proposte di ognuno siano solo strumenti per costruire”, conclude la nota.