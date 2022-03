26 Marzo 2022 15:08

La Reggina esprime il proprio cordoglio al Presidente della Lega B Mauro Balata per la scomparsa del padre

“Reggina 1914, in tutte le sue componenti, si stringe al dolore del Presidente della Lega B, Mauro Balata, per la scomparsa del caro padre, Franco”. Questa la nota ufficiale con cui la Reggina esprime il proprio cordoglio al Presidente Balata per la scomparsa del padre. Più volte Balata ha parlato con piacere del club amaranto e, in occasione del Premio Granillo dello scorso ottobre, è stato anche a Reggio Calabria.