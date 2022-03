23 Marzo 2022 20:26

Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che rassicura in merito al difficile momento vissuto dall’Italia

“Tutte queste sfide possono essere lette in due modi: con un profondo pessimismo, e cioè l’Europa non ce la farà; o dicendo ‘abbiamo visto, tante crisi perché non dovremmo farcela?‘ Questa è la mia visione: affrontare le crisi non con senso di smarrimento ma con senso positivo, costruire insieme, negoziare, questo è il futuro”. Sono le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi nelle repliche al Senato.