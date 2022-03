Doppio accordo fra Biden e von der Leyen: patto su fornitura Gnl all’UE e novità su data privacy

25 Marzo 2022 12:24

Joe Biden e Ursula von der Leyen hanno annunciato un doppio accordo: il primo sulla fornitura di Gnl all’Europa, il secondo sul data privacy

Nella mattinata odierna, in quel di Bruxelles, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato due accordi di principio con la Commissione Europea, durante una dichiarazione tv congiunta con il presidente dell’Esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, in merito alla fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) e sulla protezione della privacy nel flusso transatlantico dei dati personali. Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno da quest’anno 15 milioni di metri cubi di Gnl all’Ue, e che successivamente le forniture aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 50 milioni di metri cubi nel 2030. Le forniture dagli Usa quest’anno “permetteranno di sostituire tutto il Gnl che attualmente riceviamo dalla Russia“, ha precisato von der Leyen, mentre, ha aggiunto, i 50 milioni di metri cubi previsti entro il 2030 “permetteranno di sostituire almeno un terzo del gas russo che arriva in Europa“.

Il secondo accordo di principio, quello su un nuovo quadro per la protezione della privacy “consentirà alla Commissione di autorizzare di nuovo il flusso transatlantico di dati personali che aiuterà a mobilizzare 7,1 trilioni (ovvero 7.100 miliardi) di dollari nelle relazioni degli Usa con l’Ue“, ha spiegato Biden. Nell’ottobre 2015, una clamorosa sentenza della Corte europea di giustizia aveva invalidato, per ragioni riguardanti la protezione della privacy, l’accordo “Safe Harbor” (Porto sicuro) tra l’Ue e gli Stati Uniti che permetteva alle imprese americane di conservare e utilizzare i dati personali degli utenti europei.