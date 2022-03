Orrore in Calabria, 60enne uccisa in casa a Cutro nella serata della festa della donna

8 Marzo 2022 22:26

Calabria, la donna è stata uccisa con un colpo di pistola

E’ stata uccisa con un colpo di pistola all’interno della sua abitazione a Cutro, nella frazione “San Leonardo”, Vincenzina Ribecco di 60 anni. Il cadavere presentava un colpo di arma di fuoco al petto. A trovare il corpo senza vita e’ stato il figlio della donna, il cui cadavere era riverso sul pavimento. Il giovane ha avvertito il 118, ma per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Crotone e del Reparto operativo del Comando provinciale. Vincenzina Ribecco lavorava d’estate come inserviente in un villaggio turistico di San Leonardo di Cutro. Era sposata ed aveva due figli, non conviventi. Le indagini dei carabinieri sull’omicidio sono dirette dalla Procura della Repubblica di Crotone.