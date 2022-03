Donazione al liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova

4 Marzo 2022 16:13

L’Associazione Phîlene ha donato 10 palloni da basket e 10 palloni da pallavolo al Liceo Scientifico “Michele Guerrisi” di Cittanova

Oggi, l’Associazione Phîlene ha donato 10 palloni da basket e 10 palloni da pallavolo al Liceo Scientifico “Michele Guerrisi” di Cittanova. Questa attività nasce dal confronto aperto e propositivo tra Phîlene e l’ottina rappresentanza studentesca. Di seguito le parole dei membri dell’Associazione: “Ringraziamo, in modo particolare, la Dirigente Scolastica Clelia Bruzzì che ha reso possibile questa iniziativa e che lavora costantemente ed instancabilmente per la propria scuola e per gli studenti. Il “Guerrisi” è una grande realtà della nostra regione e durante questa giornata si è rimarcato come questa scuola ha intenzione di continuare su questa strada migliorando sempre di più. Ci è stata riservata una bellissima accoglienza, in un clima di partecipazione e confronto in cui abbiamo potuto affermare come Phîlene voglia stare al fianco delle scuole e dei giovani, ovunque ve ne sia bisogno. Grazie, inoltre, agli studenti, ai rappresentanti, al Vice Preside Zappone ed a tutti gli altri docenti”.