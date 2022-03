Dl energia: taglio costo carburante sale a 25 centesimi al litro

18 Marzo 2022 21:10

E’ la decisione emersa dal Cdm che si è tenuto nel pomeriggio di oggi

E’ stato fatto oggi il punto sul primo pacchetto di misure per arginare rincari dei prezzi, dalla benzina alle bollette, per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare l’impatto economico del conflitto scatenato in Ucraina dalla Russia. Sale a 25 centesimi al litro la riduzione del costo dei carburanti, sia per la benzina e sia per il gasolio. E’ la decisione emersa dal Consiglio dei ministri, secondo quanto spiegano fonti presenti alla riunione. Un intervento che sarebbe così in linea con quanto fatto in Francia e con quel che si appresta a fare la Germania alle prese con la stessa emergenza.