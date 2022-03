Disservizi idrici a Messina: manca l’acqua nella zona Nord della città

14 Marzo 2022 18:16

Messina: i tecnici sono al lavoro già dalle prime ore di questa mattina per riparare il disservizio idrico

Lunedi 14 Marzo lavori urgenti all’impianto di adduzione che alimenta il villaggio di Sperone a Messina. Momentanea sospensione, quindi, dell’erogazione nel villaggio della zona nord. I tecnici sono al lavoro già dalle prime ore di questa mattina per riparare il disservizio rilevato quest’oggi sull’impianto “Pozzo Puleo” che serve gli abitanti della zona nord più precisamente di Via Serri, Via Petraro , Via Santa Maria dei Miracoli e Via Giovanni Verga e tutta la Parte alta del Villaggio di Sperone.