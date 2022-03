Guerra Ucraina, Zelensky al Congresso USA: “viviamo il vostro 11 settembre ogni giorno da 3 settimane”

16 Marzo 2022 15:47

Volodymyr Zelensky parla al Congresso USA: il leader ucraino cita l’11 settembre, chiede sostegno e ringrazia Joe Biden

“Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città“. Inizia così l’intervento di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, collegato in videoconferenza con il Congresso USA, accolto fra gli applausi. Zelensky parla alla politica USA toccando una ferita ancora aperta, quella dell’attentato alle Torri Gemelle: “il nostro Paese vive l’11 settembre da tre settimane. In questi giorni si decide il destino dell’Ucraina. E’ un attacco alla nostra libertà, alla nostra democrazia, alla nostra indipendenza“. Parole al miele per il presidente Biden: “essere il leader del mondo vuol dire essere leader della pace. Oggi non solo aiutate noi ma anche tutta l’Europa e tutto il mondo ad essere liberi“.