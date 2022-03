Il discorso di Biden in Polonia: “Putin è un macellaio. USA al fianco dell’Ucraina fino alla vittoria”

26 Marzo 2022 17:02

Il presidente USA, Joe Biden, vola a Varsavia per un incontro con i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, e le autorità polacche. Al centro del discorso la risposta della NATO alla situazione russa

“Vladimir Putin è un macellaio“. Sono parole durissime quelle utilizzate da Joe Biden durante l’incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia. Il presidente USA ha incontrato in territorio polacco i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, soffermandosi poi con i profughi di guerra. Il presidente USA, al PGE Narodowy Stadium, ha salutato gli ucraini presenti, soffermandosi a scattare foto e accarezzare i bambini che “mi hanno detto di pregare per i loro papà, per i loro nonni tornati a combattere. Siete coraggiosi”. Quello tenuto con i due ministri ucraini è il primo colloquio di persona che il presidente USA ha avuto con esponenti politici ucraini dopo lo scoppio del conflitto, l’incontro si è svolto presso l’Hotel Marriott e hanno partecipato anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin.

Joe Biden ha garantito “ulteriori sforzi per aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio” e per far sì che il presidente russo Vladimir Putin “risponda per la brutale aggressione da parte della Russia, comprese nuove sanzioni“. Lo rende noto la Casa Bianca. “Ciò che succede in Ucraina sta cambiando l’intero XXI secolo” ha affermato il Capo di Stato americano. Secondo Kuleba, il presidente americano ha assicurato che gli Usa “saranno con l’Ucraina sempre, fino alla vittoria“.

“La stabilità in Europa è molto importante per gli Stati Uniti. Siamo consapevoli che la Polonia si sta assumendo una significativa responsabilità. Riteniamo che dovremmo essere in costante contatto su come procedere. La cosa più importante che ci unisce sono i valori comuni come la libertà. Riteniamo l’articolo 5 un obbligo sacro“, ha dichiarato il presidente Biden parlando con l’omologo polacco Duda, riferendosi all’articolo del trattato Nato secondo cui un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. “Prepariamoci ad una lunga battaglia per la libertà”, ha aggiunto ancora Biden parlando a Varsavia.