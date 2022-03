Difesa: Alfieri (Pd), ‘disponibili a discutere su Odg maggioranza per Difesa Ue con gradualità’

28 Marzo 2022 20:10

Roma, 28 mar (Adnkronos) – “Se vogliamo ragionare, e noi siamo pronti, per rendere più graduale le spese nell’ambito degli impegni presi noi siamo disponibili. Oggi parlare di spese di Difesa non vuol dire acquistare tank e mitragliatori”. Lo ha detto il senatore Alessandro Alfieri, del Pd, a Zapping.

“Non entro nel dibattito interno del M5s, posso comprendere. Noi siamo disponibili a ragionare e trovare posizioni comuni. Stiamo attraversando una fase complicata e dobbiamo dare un segnale di compatezza a livello europeo”, ha spiegato il segretario della commissione Difesa del Senato.

“Con uno sforzo, senza chiusure, vediamo come possiamo fare un ammodernamento per affrontare le sfide che abbiamo davanti, in maniera graduale, nell’ambito della Difesa europea -ha sottolineato ancora Alfieri-. C’è la possibilità, se la politica fa il suo lavoro, di trovare motivi di incontro. Come Pd abbiamo dato disponibilità a ragionare su come definire un Odg con le posizioni della maggioranza, nel rispetto degli impegni presi anche dal presidente Conte, per investire su una dimensione europea della Difesa. Se si esercitano tutti, arriveremo a quel punto”.